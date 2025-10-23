Siderno si conferma città dello sport | la piscina comunale pronta ad accogliere manifestazioni agonistiche

In vista dell’imminente apertura della piscina comunale di Siderno, il presidente del Comitato Regionale Calabria della Federazione Italiana Nuoto, Alfredo Porcaro, accompagnato dal fiduciario CONI della Locride, Salvatore Papa, ha incontrato il sindaco Mariateresa Fragomeni per una visita all’impianto sportivo di via Francesco Macrì. Durante l’incontro, caratterizzato da un clima cordiale, è stata sottolineata l’importanza dei lavori di ristrutturazione della piscina, completati con diversi mesi di anticipo rispetto alla scadenza del finanziamento PNRR. L’intervento si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione dello sport a Siderno, che comprende il Palasport “Eunice Kennedy Shriver”, l’adeguamento funzionale dello stadio “Filippo Raciti” per attività ludico-sportive e sociali, la realizzazione di un terreno di gioco in erba sintetica allo stadio “Gianluca Congiusta” di contrada Mirto e l’imminente inaugurazione del campo di calcetto a Siderno Superiore. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

