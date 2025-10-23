Sicurezza stradale solo un italiano su 3 mette la cintura nei sedili posteriori Al Sud solo il 18%

Nove italiani su dieci utilizzano sempre la cintura di sicurezza anteriore in auto, ma la percentuale cala drasticamente quando si parla di quelle posteriori, che mette solo un intervistato su tre, e dei dispositivi di sicurezza per i bambini. Una percentuale significativa di persone inoltre continua a guidare sotto l'effetto di alcol (il 6%). Rimangono anche significative differenze, con le persone. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sicurezza stradale, solo un italiano su 3 mette la cintura nei sedili posteriori. Al Sud solo il 18%

