Sicurezza stradale chi ha un titolo di studio più alto utilizza più frequentemente cinture casco e dispositivi per bambini

Gli ultimi dati sulla sicurezza stradale in Italia, raccolti dalla sorveglianza Passi dell’Istituto Superiore di Sanità, evidenziano un divario netto tra chi adotta comportamenti protettivi alla guida e chi tende a trascurarli. A fare la differenza non è solo la zona geografica o l’età, ma anche – e soprattutto – il livello di istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

