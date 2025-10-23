Sicurezza stradale chi ha un titolo di studio più alto utilizza più frequentemente cinture casco e dispositivi per bambini
Gli ultimi dati sulla sicurezza stradale in Italia, raccolti dalla sorveglianza Passi dell’Istituto Superiore di Sanità, evidenziano un divario netto tra chi adotta comportamenti protettivi alla guida e chi tende a trascurarli. A fare la differenza non è solo la zona geografica o l’età, ma anche – e soprattutto – il livello di istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
