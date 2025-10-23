Sicurezza stradale a Faenza ecco la navetta notturna | attivo il servizio Fa-Tardi

Come annunciato a settembre in occasione della Settimana Europea della Mobilità (16 – 22 settembre), a partire da venerdì 31 ottobre sarà attivo a Faenza il servizio sperimentale di navetta notturna gratuita “FAtardi, in sicurezza”, pensato per garantire un collegamento serale tra il centro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Che ve ne pare di queste novità sulla guida e la sicurezza stradale? - facebook.com Vai su Facebook

“2 Ruote Sicure – Workshop sulla sicurezza stradale motociclistica”. L'iniziativa sabato 25 ottobre al Teatro Cesare Volta di #Pavia - - X Vai su X

Decine di alberi dovranno essere eliminati. Per il Comune sono malati e pericolosi per la sicurezza. Il gruppo Faenza Ecologica teme ci sia la volontà di allargare la strada - Cominciati gli abbattimenti dei pioppi in via Cimatti a Faenza. Scrive ravennaedintorni.it