Sicurezza | Rastrelli FdI ' per governo Meloni piano scuole sicure è di primaria importanza'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Il piano del governo Meloni denominato ‘Scuole Sicure' è per il governo Meloni di primaria importanza per garantire alle più giovani generazioni quella possibilità di crescita formativa che senza sicurezza nei plessi scolastici sarebbe vanificata. La sicurezza nelle scuole è una missione per assicurare istruzione, formazione e crescita personale nei giovani studenti e il nostro governo sta su questo investendo risorse per arrivare a questo obiettivo". Così nel corso del question time il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, segretario della commissione Giustizia a Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Iltempo.it
