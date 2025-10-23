Sicurezza | Rastrelli FdI ' per governo Meloni piano scuole sicure è di primaria importanza'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "Il piano del governo Meloni denominato ‘Scuole Sicure' è per il governo Meloni di primaria importanza per garantire alle più giovani generazioni quella possibilità di crescita formativa che senza sicurezza nei plessi scolastici sarebbe vanificata. La sicurezza nelle scuole è una missione per assicurare istruzione, formazione e crescita personale nei giovani studenti e il nostro governo sta su questo investendo risorse per arrivare a questo obiettivo". Così nel corso del question time il senatore di Fratelli d'Italia Sergio Rastrelli, segretario della commissione Giustizia a Palazzo Madama. 🔗 Leggi su Iltempo.it

