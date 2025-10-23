Sicurezza la Uil suona l’allarme | Infiltrazioni criminali nel territorio la situazione sta peggiorando

L’allarme sicurezza nel territorio cesenate e provinciale è tale, secondo la Uil di Forlì-Cesena, da dover richiedere, vista la crescente preoccupazione sociale legata alla diffusione della microcriminalità nel territori, la convocazione urgente del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica della Provincia di Forlì-Cesena. Si tratta dell’organismo istituzionale che opera a livello provinciale, con l’obiettivo di coordinare e promuovere iniziative per migliorare la sicurezza pubblica sul territorio, coordinato dal Prefetto. "Derubricare l’incremento della violenza, soprattutto quella giovanile, a un fenomeno esclusivamente politico rischia di minimizzare un problema ben più grave – afferma il segretario Uil cesenate Paolo Manzelli –: l’assenza di risposte all’interno della socialità sempre più ridotta a individualismo subita dai nostri ragazzi e la ricerca di modelli identitari di qualsiasi tipo essi siano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, la Uil suona l’allarme: "Infiltrazioni criminali nel territorio, la situazione sta peggiorando"

