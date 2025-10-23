Sicurezza in rosa | al via i corsi gratuiti di autodifesa femminile

Torna il corso gratuito di autodifesa femminile promosso dal Comune di Mandello. Saranno 4 incontri per apprendere le basi della difesa personale ed educare alla prevenzione di possibili situazioni di rischio. Un'iniziativa che ha già riscosso successo in passato e che è stata promossa con. 🔗 Leggi su Leccotoday.it