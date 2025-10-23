Sicilia il centrodestra nella palude | così l' Ars rimane ingessata e le leggi nel cassetto
Da quando i 17 franchi tiratori del centrodestra hanno bocciato la metà della manovra quater l’Ars si è riunita una sola volta, martedì. E il prossimo tentativo non avverrà prima di martedì prossimo. A quel punto ottobre sarà scivolato via con uno zero, o quasi, alla voce leggi approvate. Tutto ciò che è da mesi in rampa di lancio è rimasto nei cassetti. Il punto è che, al di là dei continui. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Argomenti simili trattati di recente
Marsala 2026. Centrodestra senza bussola. Grillo chiede confronto, ma resta isolato #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Ars, oltre 4 milioni alle chiese: nella Sicilia dei campanili i contributi restano sacri Nelle tabelle della manovra quater un lungo elenco. E nel centrodestra ognuno “santifica” il proprio collegio https://lasicilia.it/news/politica/3001141/ars-oltre-4-milioni-alle-chiese - X Vai su X
Sicilia, il centrodestra nella palude: così l'Ars rimane ingessata e le leggi nel cassetto - A ottobre nessuna norma significativa è stata approvata, eppure le riforme attendono di essere varate. Scrive msn.com
Sicilia Bedda. Il gran casino del centrodestra a Palermo e dintorni - Un caos che nelle ultime ore si è acuito, su più fronti. Secondo huffingtonpost.it