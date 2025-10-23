Si viaggiare
Di Flavio Verzola. Era il 1977 quando quel genio indiscusso di Lucio Battisti scriveva una delle sue canzoni più iconiche. Anni dopo, su quella melodia, la Curva Nord cambiava il testo: “Tutto il mondo viaggiare Per seguire l’effeci Internazionale Anche se domani andiamo a lavorare Siamo sempre qui al tuo fianco per cantare” Ecco, nel mio mondo ideale, girare il mondo seguendo l’Inter sarebbe fantastico. Invidio profondamente chi può permetterselo. Alcuni, magari, vengono pure pagati! Io no. Io sono come un moderno Salgari: nato a Verona, vissuto tra Genova e Torino, ha scritto romanzi su terre lontane che non ha mai visto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La guida di Lonely Planet raccoglie i migliori luoghi del mondo dove viaggiare nel 2026. È stata premiata anche un’italiana, ricca di storia e tradizioni. - facebook.com Vai su Facebook
New Podcast! "Viaggiare sicuri e informati, edizione del 16.10.2025" on @Spreaker #abm #bellunesinelmondo #estonia #indonesia #lettonia - X Vai su X
TVS lancia a Eicma la nuova RTX 300: 35 cavalli per viaggiare spendendo poco - L a TVS Apache RTX 300 2026 è una nuova moto pensata per chi ama viaggiare ma vuole un mezzo accessibile. Segnala moto.it
VIAGGIARE DA SOLA IN AUTUNNO: PERCHÉ FARLO (ANCHE SE TI FA PAURA) - Viaggiare da sola in autunno può far paura, ma è anche libertà, ascolto e piccole scoperte. Da agoranews.it
Le mete più economiche dove viaggiare in autunno - Ecco quali sono i prezzi medi di voli e hotel delle mete più convenienti ed economiche dove andare in autunno, senza rinunciare a viaggiare risparmiando. Secondo quifinanza.it