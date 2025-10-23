Si viaggiare

Di Flavio Verzola. Era il 1977 quando quel genio indiscusso di Lucio Battisti scriveva una delle sue canzoni più iconiche. Anni dopo, su quella melodia, la Curva Nord cambiava il testo: “Tutto il mondo viaggiare Per seguire l’effeci Internazionale Anche se domani andiamo a lavorare Siamo sempre qui al tuo fianco per cantare” Ecco, nel mio mondo ideale, girare il mondo seguendo l’Inter sarebbe fantastico. Invidio profondamente chi può permetterselo. Alcuni, magari, vengono pure pagati! Io no. Io sono come un moderno Salgari: nato a Verona, vissuto tra Genova e Torino, ha scritto romanzi su terre lontane che non ha mai visto. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it