Si torna a ballare sulle colline di Misano Adriatico lo storico club riapre i battenti
C’è un locale, sulle colline romagnole, che da anni non conosce pause, l’unico club in Riviera aperto con continuità – tutti i week-end - durante la stagione invernale. Il suo nome è Peter Pan, la sua casa è a Misano Adriatico e venerdì 14 e sabato 15 novembre inaugura la sua stagione 202526: il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
