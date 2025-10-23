Si torna a ballare sulle colline di Misano Adriatico lo storico club riapre i battenti

C’è un locale, sulle colline romagnole, che da anni non conosce pause, l’unico club in Riviera aperto con continuità – tutti i week-end - durante la stagione invernale. Il suo nome è Peter Pan, la sua casa è a Misano Adriatico e venerdì 14 e sabato 15 novembre inaugura la sua stagione 202526: il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it