Si stacca un pezzo di balcone e cade in strada paura in via Santa Lucia | area transennata chiusa la banca

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fregio che adorna uno dei balconi dell'edificio è crollato in strada, schiantandosi sul marciapiedi in via Santa Lucia; non si registrerebbero, per fortuna, feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

stacca pezzo balcone cadeSi stacca un pezzo di balcone e cade in strada, paura in via Santa Lucia: area transennata, chiusa la banca - Un fregio che adorna uno dei balconi dell'edificio è crollato in strada, schiantandosi sul marciapiedi in via Santa Lucia; non si registrerebbero, per ... Segnala fanpage.it

Bimbo cade da balcone a Torino, restano gravi le condizioni - Restano gravi le condizioni di un bambino di cinque anni (da compiere a breve) caduto dal balcone ieri pomeriggio Torino, mentre stava giocando. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Stacca Pezzo Balcone Cade