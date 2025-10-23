Si stacca un pezzo di balcone e cade in strada paura in via Santa Lucia | area transennata chiusa la banca
Un fregio che adorna uno dei balconi dell'edificio è crollato in strada, schiantandosi sul marciapiedi in via Santa Lucia; non si registrerebbero, per fortuna, feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
