si sono separati le indiscrezioni su manuela arcuri e giovanni di gianfrancesco

Sarebbe finito il matrimonio fra Manuela Arcuri e il compagno Giovanni Di Gianfrancesco. I due si sono sposati ufficialmente il 22 luglio 2022 presso il Castello Orsini-Odescalchi di Bracciano dopo una relazione che andava avanti da tempo. La storia fra l'attrice e l'imprenditore è andata avanti da più di dieci anni, e due hanno avuto anche un figlio, Mattia. Eppure, pare proprio che la coppia abbia deciso di separarsi. Fra i due sarebbe finita. Questo, almeno, quanto riportano certe indiscrezioni. A lanciare la notizia è stato Andrea Biavardi, direttore di Oggi, che ha parlato in collegamento con La Volta Buona.

