Si ribalta un barcone di migranti Diversi neonati tra i quaranta morti

Nuova tragedia del mare al largo delle coste della Tunisia. Almeno quaranta migranti subsahariani, tra cui diversi neonati, hanno perso la vita annegando dopo che la loro imbarcazione di fortuna si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia. Si tratta dell’ennesimo dramma avvenuto nella rotta del Mediterraneo centrale, a quasi una settimana da un’altra tragedia con oltre una decina di vittime, in questo tratto di mare considerato particolarmente pericoloso. Dal 2014 ad oggi proprio in queste acque si contano almeno 32.803 morti o dispersi stando ai dati forniti dall’Oim, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Si ribalta un barcone di migranti. Diversi neonati tra i quaranta morti

