Sembra incredibile: peggio di una partita ignominiosamente persa in campo internazionale con un punteggio tennistico ci poteva essere qualcosa di peggio? Era veramente difficile, ma si è verificato. Il riferimento è alle dichiarazioni rilasciate dall’allenatore dopo il disastro. Era già un po’ di tempo che ascoltavamo conferenze stampa e commenti di Conte, dopo le ormai troppe sconfitte, argomentate tra il filosofico e il farneticante. Ma che senso ha lanciare messaggi di accuse pesanti nei confronti di entità astratte che sarebbero poco rispettosi dei napoletani, invocare con discorsi sempre e soltanto filosofeggianti un maggiore lavoro per la squadra che lui allena, lamentarsi di avere fatto comprare molti giocatori per poi dolersi di normali difficoltà di inserimento, di non avere realizzato nessuna alchimia di gruppo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Si può fare peggio della sconfitta col Psv? Conte c’è riuscito con le sue dichiarazioni