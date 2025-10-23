Si presenta sul palco di This is me e Silvia Toffanin non ci può credere | scoppia il caos VIDEO
News TV. This is me non delude mai quando si tratta di regalare momenti virali, ma quello andato in onda mercoledì 22 ottobre su Canale 5 ha davvero superato ogni aspettativa. Tra imitazioni e colpi di scena, gli spettatori sono rimasti spiazzati da un momento inaspettato, che ha mostrato un lato poco esplorato della conduttrice Silvia Toffanin. La presentatrice, sorprendentemente, si è lasciata trasportare dalla situazione, mostrando una spontaneità e un’ironia che hanno fatto impazzire i fan, trasformando la puntata in uno dei momenti più commentati della settimana. Leggi anche: “È molto difficile”. 🔗 Leggi su Tvzap.it
