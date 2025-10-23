Si presenta in caserma armata di pistola e viene denunciata
Si presenta in caserma armata e viene denunciata. È accaduto presso la stazione carabinieri di Mondragone, dove i militari del locale Reparto Territoriale hanno denunciato in stato di libertà una 56enne, a seguito del ritrovamento di un'arma.La donna si era recata presso gli uffici dell'Arma per.
