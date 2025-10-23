Si presenta in caserma armata di pistola e viene denunciata

Casertanews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si presenta in caserma armata e viene denunciata. È accaduto presso la stazione carabinieri di Mondragone, dove i militari del locale Reparto Territoriale hanno denunciato in stato di libertà una 56enne, a seguito del ritrovamento di un’arma.La donna si era recata presso gli uffici dell’Arma per. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

presenta caserma armata pistolaCagliari, minaccia con la pistola il datore di lavoro: arrestato dipendente di un’impresa edile - Quartu Minaccia il datore di lavoro con una pistola, arrestato un dipendente di una impresa edile a Quartu. Riporta msn.com

presenta caserma armata pistola21enne ucciso a Palermo: aveva una pistola in casa. Il sindaco annuncia lutto cittadino - 21 – SOSPETTATO ANCORA IN CASERMA Si trova ancora sotto interrogatorio nella caserma ‘Carini’ di Palermo, sede del Comando provinciale dei carabinieri, Gaetano Maranzano, il 28enne accusato ... Lo riporta dire.it

Cerca Video su questo argomento: Presenta Caserma Armata Pistola