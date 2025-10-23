Si operano di cataratta ma subiscono lesioni all’occhio e perdita della vista cosa succede a Catania
Catania, 23 ottobre 2025 – Dieci persone sono finite in ospedale dopo un intervento alla cataratta in una clinica privata. Il fatto è avvenuto a Catania, dove la Procura locale ha aperto un'inchiesta sul ricovero di questi pazienti operati tutti insieme lo stesso giorno per il medesimo problema. Una buona percentuale degli interessati, infatti, ha riscontrato gravissime lesioni all'occhio soggetto all'intervento e un indebolimento del senso visivo, che hanno indotto le autorità a fare partire immediatamente un 'indagine nei confronti della clinica presunta colpevole. Secondo il Codacons “i pazienti coinvolti sarebbero in totale almeno una trentina – si legge nella nota dell'associazione –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Si operano di cataratta ma subiscono lesioni all’occhio e perdita della vista, cosa succede a Catania - Codacons: “Dieci pazienti sui 30 operati lo stesso giorno in una clinica privata di Catania, hanno dovuto fare ricorso a cure mediche o a un nuovo intervento chirurgico”. Secondo quotidiano.net
Si operano alla cataratta lo stesso giorno: a decine finiscono ricoverati con infezioni e danni alla vista - Secondo il Codacons potrebbe trattarsi di "un'anomalia legata alla gestione o alla manutenzione delle sale operatorie del centro privato". Segnala today.it