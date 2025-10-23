Si operano di cataratta ma subiscono lesioni all’occhio e perdita della vista cosa succede a Catania

Catania, 23 ottobre 2025 – Dieci persone sono finite in ospedale dopo un intervento alla cataratta in una clinica privata. Il fatto è avvenuto a Catania, dove la Procura locale ha aperto un'inchiesta sul ricovero di questi pazienti operati tutti insieme lo stesso giorno per il medesimo problema. Una buona percentuale degli interessati, infatti, ha riscontrato gravissime lesioni all'occhio soggetto all'intervento e un indebolimento del senso visivo, che hanno indotto le autorità a fare partire immediatamente un 'indagine nei confronti della clinica presunta colpevole. Secondo il Codacons “i pazienti coinvolti sarebbero in totale almeno una trentina – si legge nella nota dell'associazione –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

