Si operano alla cataratta lo stesso giorno | a decine finiscono ricoverati con infezioni e danni alla vista
L'intervento alla cataratta programmato in una clinica privata, un'operazione di routine che si esegue in una mezz'ora, ha avuto conseguenze drammatiche per una trentina di persone finite ricoverate in quattro diversi ospedali di Catania. I pazienti hanno riportato gravi complicazioni oculari. 🔗 Leggi su Today.it
Dieci in ospedale dopo cataratta in clinica, aperta inchiesta - La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta sui ricoveri nei pronto soccorso del capoluogo etneo di almeno una decina di persone operate di cataratta lo stesso giorno in una clinica privata. Riporta msn.com
