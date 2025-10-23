Si operano alla cataratta lo stesso giorno | a decine finiscono ricoverati con infezioni e danni alla vista

Today.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intervento alla cataratta programmato in una clinica privata, un'operazione di routine che si esegue in una mezz'ora, ha avuto conseguenze drammatiche per una trentina di persone finite ricoverate in quattro diversi ospedali di Catania. I pazienti hanno riportato gravi complicazioni oculari. 🔗 Leggi su Today.it

