Si firmava Pippi Malandrino | indagato Giovanni Gugliotti l' uomo voluto da Salvini al porto di Taranto
Finisce nei guai l'uomo voluto da Matteo Salvini per la gestione del porto di Taranto. Il commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, Giovanni Gugliotti, è finito al centro di un’inchiesta per calunnia e falso giuramento. Classe 1976 ed ex presidente della provincia. 🔗 Leggi su Today.it
Indagato l’uomo di Salvini che guida il porto di Taranto: “Dossier anonimi, si firmava Pippi Malandrino” - Tutti esposti anonimi, tutti con una rappresentazione falsa di fatti al fine di screditare i suoi avversari politici. ilfattoquotidiano.it scrive