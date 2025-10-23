Si fingono militari per spillare denaro e gioielli agli anziani | arrestati truffatori seriali

Nella serata del 22 ottobre scorso, i carabinieri della stazione di Noventa Vicentina arrestato due uomini, rispettivamente un 34enne originario della provincia di Napoli e un 53enne proveniente dalla stessa zona, ritenuti responsabili di una truffa pluriaggravata ai danni di un’anziana 87enne. 🔗 Leggi su Veronasera.it

