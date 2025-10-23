Si fingeva una ragazzina per avere foto intime di minori | arrestato allenatore di basket giovanile

Si presentava online come una coetanea, con foto e messaggi seducenti, per convincere ragazzi minorenni a inviargli immagini intime. Dietro il profilo si nascondeva invece un uomo di 28 anni, allenatore di una squadra di basket giovanile. Fermato a Chiari, in provincia di Brescia, è ora agli arresti domiciliari come misura cautelare disposta dal gip, accusato di violenza sessuale, pornografia minorile e sostituzione di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini della procura di Brescia e dei carabinieri di Chiari, l’indagato avrebbe sviluppato uno stratagemma per avvicinare ragazzi minori online. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Si fingeva una ragazzina per avere foto intime di minori: arrestato allenatore di basket giovanile

Approfondisci con queste news

Si finge minorenne per avere foto osè invece ha 50 anni: la denuncia dei genitori della ragazzina pesarese, per lui condanna a 6 mesi per adescamento - facebook.com Vai su Facebook

Si fingeva agente dello spettacolo per violentare minorenni: arrestato 53enne veronese https://tgverona.telenuovo.it/cronaca/2025/10/07/si-fingeva-agente-dello-spettacolo-per-violentare-ragazzine-arrestato-53enne-veronese… - X Vai su X

Si fingeva ragazza minorenne per avere foto hot, arrestato - Si presentava online come una coetanea, con foto e messaggi seducenti, per convincere ragazzi minorenni a inviargli immagini intime. ansa.it scrive

Finge di essere una 16enne sui social e scrive ai ragazzini: «Mandami una tua foto nudo». Arrestato allenatore di basket di 28 anni - Sui social fingeva di essere una ragazzina di 16 anni e convinceva i "coetanei" a inviare immagini intime. Da msn.com

Si finge ragazzina per avere foto di minori: è un allenatore di basket - È agli arresti domiciliari un 28enne accusato di adescamento di minorenni e violenza sessuale. Segnala ecodibergamo.it