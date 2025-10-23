Si fingeva una ragazzina per avere foto intime di minori | arrestato allenatore di basket giovanile

Ilfattoquotidiano.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si presentava online come una coetanea, con foto e messaggi seducenti, per convincere ragazzi minorenni a inviargli immagini intime. Dietro il profilo si nascondeva invece un uomo di 28 anni, allenatore di una squadra di basket giovanile. Fermato a Chiari, in provincia di Brescia, è ora agli arresti domiciliari come misura cautelare disposta dal gip, accusato di violenza sessuale, pornografia minorile e sostituzione di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini della procura di Brescia e dei carabinieri di Chiari, l’indagato avrebbe sviluppato uno stratagemma per avvicinare ragazzi minori online. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

