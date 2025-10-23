Si finge il pr di una nota discoteca di Milano e violenta una ragazza | 29enne condannato a 4 anni e 2 mesi

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 29enne è stato condannato oggi, giovedì 23 ottobre, a 4 anni e 2 mesi per violenza sessuale: lo scorso 23 novembre si era finto il pr di una nota discoteca di Milano per far entrare gratis nel locale una ragazza e poi abusare di lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

finge pr nota discotecaSi finge il pr di una nota discoteca di Milano e violenta una ragazza: 29enne condannato a 4 anni e 2 mesi - Un 29enne è stato condannato oggi, giovedì 23 ottobre, a 4 anni e 2 mesi per violenza sessuale: lo scorso 23 novembre si era finto il pr di una nota ... Scrive fanpage.it

finge pr nota discotecaViolentò 18enne dopo essersi spacciato pr di una discoteca di Milano: 30enne condannato a 4 anni e 2 mesi - La condanna a 4 anni e 2 mesi per un 30enne che, spacciandosi per PR di una discoteca a Milano, ha violentato una 18enne dopo averla fatta bere ... Da ilfattoquotidiano.it

Violentò una ragazza in discoteca dopo essersi finto un pr, condannato - È stato condannato a 4 anni e 2 mesi per violenza sessuale l'uomo di 30 anni che, a novembre 2024, avrebbe fatto entrare gratis in una discoteca milanese (in zona corso Como) una ragazza spacciandosi ... Segnala milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Finge Pr Nota Discoteca