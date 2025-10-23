Si finge il pr di una nota discoteca di Milano e violenta una ragazza | 29enne condannato a 4 anni e 2 mesi

Un 29enne è stato condannato oggi, giovedì 23 ottobre, a 4 anni e 2 mesi per violenza sessuale: lo scorso 23 novembre si era finto il pr di una nota discoteca di Milano per far entrare gratis nel locale una ragazza e poi abusare di lei. 🔗 Leggi su Fanpage.it

