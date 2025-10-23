Si fa inviare foto e video da ragazzi minorenni mentre si masturbano | arrestato
I carabinieri della compagnia di Chiari hanno arrestato un uomo di 29 anni, residente nella nostra provincia, accusato di gravi reati tra cui violenza sessuale, pornografia minorile e sostituzione di persona. La misura cautelare, disposta dal Gip di Brescia su richiesta della Procura, è arrivata. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
