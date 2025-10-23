Si è insediato Giuseppe Aloisi nuovo nuovo capo ufficio del Comando Provinciale Carabinieri

Si è insediato il nuovo capo ufficio del Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara, il tenente colonnello Giuseppe Aloisi, che raccoglie il testimone nel delicato incarico di capo dello “staff” del comandante Provinciale, lasciato nel mese di maggio scorso dal tenente colonnello Fabrizio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

