Si è aggrappata a noi e poi è caduta a terra | il racconto dei testimoni del femminicidio di Luciana Ronchi

Si sono avvicinati, le hanno porto il braccio, hanno provato ad allontanarla dall’aggressore. È troppo tardi: Luciana Ronchi è stata colpita da 14 coltellate dall’ex compagno Luigi Morcaldi. Quando i vicini di casa la soccorrono, si accascia a terra e non riesce più a parlare. Morirà la sera di martedì 22 ottobre all’Ospedale Niguarda, dopo un’operazione delicata. Morcaldi è stato fermato appena un’ora prima: non si è mai allontanato dal quartiere Bruzzano, nella periferia nord di Milano. Viene ritrovato nel Parco Nord dopo aver riacceso il proprio telefono. È accusato di omicidio aggravato e sarà sentito domani venerdì 24 ottobre dalla giudice per le indagini preliminari Lorenza Pasquinelli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

