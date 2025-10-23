Si apre il festival teatrale Materia di prodigi - Città di Forlì protagoniste le compagnie di tutta Italia
A Forlì il teatro torna a essere protagonista. A partire da sabato 25 ottobre in città si celebra l'ottava edizione di "Materia di Prodigi - Città di Forlì Festival Teatrale Nazionale", la rassegna teatrale organizzata da FoEmozioni. Da questo fine settimana, e con cinque appuntamenti tra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Si apre il festival teatrale "Materia di prodigi - Città di Forlì", protagoniste le compagnie di tutta Italia - La commedia e la drammaturgia guidano il cartellone di cinque spettacoli in calendario a partire da sabato 25 ottobre ... Da forlitoday.it