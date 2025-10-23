Si apre domani a Napoli il XXXVII Congresso SIPPS ‘Essere pediatri in un mondo che cambia’

Di Mauro: Curiamo la salute e il futuro dei bambini. Napoli. In un mondo che cambia a velocità vertiginosa, anche la pediatria è chiamata a reinventarsi. È da questo che nasce ‘Essere pediatri in un mondo che cambia ‘, titolo del XXXVII Congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (Sipps) che si apre domani a Napoli. Fino a domenica 26 ottobre, presso l’hotel Royal Continental del capoluogo partenopeo si riuniscono 300 partecipanti e oltre 100 relatori per fare il punto sulle principali tematiche che riguardano la salute e il futuro dei bambini. Alle 14 di giovedì 23 si comincia parlando di Otalgia: i partecipanti alla sessione si soffermeranno sulle raccomandazioni sulla gestione di otodinia e di otalgia per inquadrare le principali manifestazioni cliniche otologiche come otiti esterne e otiti medie e saranno formati sulle procedure diagnostiche e sulla terapia di queste patologie in età pediatrica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it