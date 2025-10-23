Sono tornati, e sono più confusi di prima. Noah e Joanne, la coppia interfede più amata (e discussa) delle serie tv, ripartono da dove li avevamo lasciati: con un bacio appassionato. E zero certezze sul futuro. Bentornati a Nobody Wants This. La seconda stagione della rom-com che aveva tanto stupito lo scorso anno, è arrivata su Netflix il 23 ottobre con 10 nuovi episodi – tutti della durata di una sitcom, vale a dire, una mezzoretta – che promettono di mettere ancora più alla prova la relazione tra il rabbino bello e impossibile, interpretato da Adam Brody, e la podcaster agnostica di Kristen Bell. 🔗 Leggi su Amica.it

Si amano, ma sarà abbastanza? in "Nobody Wants This" 2 Noah e Joanne riusciranno a stare insieme nonostante le differenze? Su Netflix