Si allontana da casa per andare al mercato ma non fa ritorno | scomparso Antonio Rignanese

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, giovedì 23 ottobre, Antonio Rignanese si è allontanato da casa per andare al mercato di via Oberdan a Nova Milanese (Monza e Brianza), dal quale non è più tornato. La famiglia ha fatto sapere che l'anziano potrebbe trovarsi in difficoltà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

