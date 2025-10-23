Si allontana da casa per andare al mercato ma non fa ritorno | scomparso Antonio Rignanese
Questa mattina, giovedì 23 ottobre, Antonio Rignanese si è allontanato da casa per andare al mercato di via Oberdan a Nova Milanese (Monza e Brianza), dal quale non è più tornato. La famiglia ha fatto sapere che l'anziano potrebbe trovarsi in difficoltà. 🔗 Leggi su Fanpage.it
