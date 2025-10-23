Sì allo sport per i bambini ma senza pressioni dagli adulti L’età giusta per iniziare e come scegliere l’attività più adatta | i consigli della pediatra

Lo sport è un prezioso alleato nella crescita fisica e psicologica dei più piccoli, ma quando è meglio che comincino a praticarlo? Come orientarsi nella scelta delle tante discipline a disposizione e come gli adulti li possono sostenere durante l’attività fisica? Ilfattoquotidiano.it ne ha parlato con la dottoressa Gabriella Pozzobon, pediatra a indirizzo endocrinologico dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano, che invita a distinguere tra movimento e agonismo, e a rispettare i tempi – fisici e psicologici – dei bambini. “Lo sport deve far star bene, non generare ansia da prestazione o frustrazione”, spiega. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

