Sì ai progetti esecutivi per due lotti di lavori per il Mefit da 6 milioni

La giunta ha approvato i progetti esecutivi relativi a due importanti lotti di interventi previsti nell’ambito del Pnrr per il Mefit, per un valore complessivo superiore ai 6 milioni di euro. Si tratta di lavori propedeutici all’attivazione delle gare d’appalto. "Da mesi stiamo lavorando in stretta collaborazione con l’amministratore unico Cristiano Battaglini e il direttore Gian Luca Incerpi – dichiara il vicesindaco Luca Tridente – per accelerare il più possibile le tempistiche legate all’avvio dei lavori. Dopo un lungo lavoro sul tema delle garanzie fideiussorie, culminato con l’approvazione unanime della delibera da parte dei consiglieri presenti, abbiamo proseguito con grande impegno nel seguire le fasi di progettazione e le necessarie procedure burocratiche, in modo da consentire alla Stazione unica appaltante di Pistoia di avviare le gare di aggiudicazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

