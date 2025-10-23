Shock in Italia accoltella la vicina di casa | il motivo è allucinante

Un nuovo caso di violenza domestica ha sconvolto la comunità di Terzigno, in provincia di Napoli. Una 32enne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata accoltellata dal suo vicino di casa, un uomo di 40 anni, a seguito di una discussione nata per motivi apparentemente banali. L’episodio, che ha lasciato sgomenta un’intera palazzina, si è verificato nella mattinata di ieri e ha richiesto il pronto intervento dei carabinieri e dei soccorsi medici. Leggi anche: “Ma cosa.”. Camilla a Roma con Re Carlo per Papa Leone: tutti notano un dettaglio Il motivo della lite tra i due vicini. Secondo le prime testimonianze raccolte dagli inquirenti, la lite è scoppiata a causa di alcune gocce d’acqua cadute dal balcone della donna mentre era intenta a lavare. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Shock in Italia, accoltella la vicina di casa: il motivo è allucinante

