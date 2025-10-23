Shock in Italia accoltella la vicina di casa | il motivo è allucinante

Tvzap.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo caso di violenza domestica ha sconvolto la comunità di Terzigno, in provincia di Napoli. Una 32enne è rimasta gravemente ferita dopo essere stata accoltellata dal suo vicino di casa, un uomo di 40 anni, a seguito di una discussione nata per motivi apparentemente banali. L’episodio, che ha lasciato sgomenta un’intera palazzina, si è verificato nella mattinata di ieri e ha richiesto il pronto intervento dei carabinieri e dei soccorsi medici. Leggi anche: “Ma cosa.”. Camilla a Roma con Re Carlo per Papa Leone: tutti notano un dettaglio Il motivo della lite tra i due vicini. Secondo le prime testimonianze raccolte dagli inquirenti, la lite è scoppiata a causa di alcune gocce d’acqua cadute dal balcone della donna mentre era intenta a lavare. 🔗 Leggi su Tvzap.it

shock in italia accoltella la vicina di casa il motivo 232 allucinante

© Tvzap.it - Shock in Italia, accoltella la vicina di casa: il motivo è allucinante

Leggi anche questi approfondimenti

shock italia accoltella vicinaNel Napoletano donna accoltellata dal vicino durante lite - Finisce in un accoltellamento, a Terzigno, nel Napoletano, una lite tra vicini. Da ansa.it

shock italia accoltella vicinaAccoltella al petto la vicina perché infastidito dalle gocce d’acqua che cadevano dal balcone - Ha pugnalato al petto la sua vicina di casa, perché quest’ultima, facendo pulizie nel proprio balcone, aveva fatto cadere dell’acqua nell’appartamento sottostante. blitzquotidiano.it scrive

shock italia accoltella vicinaTerzigno, chiude l’acqua alla vicina e la accoltella al petto - Terzigno, lite di vicinato sfocia nel sangue: 40enne chiude l’acqua alla vicina e la accoltella al petto. Si legge su internapoli.it

Cerca Video su questo argomento: Shock Italia Accoltella Vicina