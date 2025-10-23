Shock al cimitero | prega sulla tomba del figlio e viene derubata |
Tempo di lettura: < 1 minuto Furto shock nel cimitero di Avellino: madre derubata mentre pregava sulla tomba del figlio: un episodio di inaudita violenza emotiva, una donna che viene derubata mentre si trova davanti alla tomba del proprio figlio, intenta a pregare. Secondo le prime ricostruzioni, ieri la donna era al cimitero di via Tedesco ad Avellino quando, durante il momento di raccoglimento davanti alla lapide, qualcuno ha approfittato di quella situazione di vulnerabilità. I ladri hanno infranto il vetro dell’auto parcheggiata nelle vicinanze e si sono impossessati della borsa, contenente denaro e effetti personali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
