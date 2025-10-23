Sherlock ora tiene famiglia
Ambientata nella Londra del 1896, la serie Sherlock & Daughter (disponibile su Sky Investigation e in streaming su Now) riesce a mantenere l'equilibrio delicato tra il rispetto dell'idea che si ha di Sherlock Holmes e la necessità di rivitalizzare il personaggio se si vuole attribuirgli nuove avventure. Partiamo dalla trama. Amelia Rojas (Blu Hunt) è una giovane nativa americana, raggiunge Londra. Non è un viaggio di piacere, sta cercando di trovare risposte riguardo la morte della madre, la quale le ha lasciato scritto che il suo vero padre è, incredibilmente, il celebre investigatore Sherlock Holmes. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
