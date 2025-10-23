Un viaggio nella Londra vittoriana tra misteri, indagini e colpi di scena: arriva al teatro Diego Fabbri ‘Sherlock Holmes - Il Musical’, con protagonista Neri Marcorè nei panni del più celebre detective di tutti i tempi. In scena venerdì, sabato alle 21 e domenica alle 16, lo spettacolo - già sold out in tutte le date - riunisce più di venti performer in un musical che fonde mistero e ironia, capace di coinvolgere e sorprendere il pubblico fino all’ultimo istante. Eccezionalmente, l’incontro con gli artisti nel Ridotto si svolgerà domenica alle 11 (e non sabato alle 18). Marcorè, com’è nato il progetto di trasformare Sherlock Holmes in un musical? "Questa è un’idea che hanno avuto il produttore, il regista e il drammaturgo, cioè Andrea Cecchi e Alessio Fusi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sherlock? Mi viene naturale. Affascinante come un supereroe"