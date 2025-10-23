Sgurgola scovata una serra di marijuana in una roulotte Sequestrati 8 kg di droga
Una brillante operazione dei Carabinieri della Stazione di Sgurgola (Frosinone), supportati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) della Compagnia di Anagni (Città dei Papi), ha portato all'arresto di un 42enne del luogo, già noto alle cronache giudiziarie. L'uomo è gravemente. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
