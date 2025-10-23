Sfruttamento a Milano aziende ai ripari prima della procura

Dopo le inchieste della procura di Milano sullo sfruttamento, molte grandi aziende di moda e logistica hanno iniziato a regolarizzare in anticipo le proprie filiere per evitare indagini e danni d’immagine. Secondo un’inchiesta del Post, negli ultimi anni alcune grandi aziende della moda, della logistica e della grande distribuzione hanno avviato trattative dirette con la procura di Milano per “ripulire” le proprie filiere — prima ancora di finire formalmente sotto indagine. Un nuovo tipo di reazione preventiva, nato all’ombra delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Paolo Storari, che negli ultimi anni ha spostato il focus dallo sfruttamento individuale a quello sistemico, coinvolgendo anche i marchi committenti, e non più solo gli appaltatori minori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Sfruttamento a Milano, aziende ai ripari prima della procura

Leggi anche questi approfondimenti

Esposte le storie di animali vittime di sfruttamento e abbandono che sono stati salvati dalla LAV. Dopo l’esordio a Milano alla Fondazione Luciana Matalon, la nuova tappa a Padova, grazie alla collaborazione con la sede locale. Sarà visitabile fino al 20 ottobr - facebook.com Vai su Facebook

Dopo l’esordio a Milano alla Fondazione Luciana Matalon, la mostra "Vite salvate" arriva da oggi a Padova presso il ristorante Veganda fino al 20 ottobre. Esposte le storie di animali vittime di abbandono e sfruttamento salvate da #LAV. Info qui - X Vai su X

Le inchieste sullo sfruttamento nelle grandi aziende stanno avendo un effetto preventivo - Ce ne sono diverse che si sono mosse negoziando con la procura di Milano, ha scoperto il Post, prima ancora che questa si muova ... Secondo ilpost.it

Tod’s, procura di Milano chiede commissariamento per caporalato/ “Ha agevolato uno sfruttamento pesante” - Tod's, chiesto commissariamento per caporalato dalla procura di Milano per agevolazione di sfruttamento pesante. Lo riporta ilsussidiario.net