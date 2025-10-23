Sfruttamento a Milano aziende ai ripari prima della procura

Dopo le inchieste della procura di Milano sullo sfruttamento, molte grandi aziende di moda e logistica hanno iniziato a regolarizzare in anticipo le proprie filiere per evitare indagini e danni d’immagine. Secondo un’inchiesta del Post, negli ultimi anni alcune grandi aziende della moda, della logistica e della grande distribuzione hanno avviato trattative dirette con la procura di Milano per “ripulire” le proprie filiere — prima ancora di finire formalmente sotto indagine. Un nuovo tipo di reazione preventiva, nato all’ombra delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Paolo Storari, che negli ultimi anni ha spostato il focus dallo sfruttamento individuale a quello sistemico, coinvolgendo anche i marchi committenti, e non più solo gli appaltatori minori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

