Sfratto violento a Bologna col muro buttato giù dalla polizia Regione Emilia Romagna si difende dalle accuse

Violento sfratto di due famiglie a Bologna, sgombero in via Michelino effettuato dagli agenti in tenuta antisommossa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Sfratto violento a Bologna col muro buttato giù dalla polizia, Regione Emilia Romagna si difende dalle accuse

A Bologna giovedì mattina decine di agenti in assetto antisommossa hanno eseguito uno sfratto forzato in via Michelino. L’operazione ha coinvolto due famiglie con cinque minori, tra cui una bambina autistica. Nonostante le famiglie avessero sempre pagato r - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, sfratto con scontri: «Muro buttato giù con una mazza di ferro. Cacciati bimbi e famiglie, al loro posto affitti brevi da 700 euro a notte» - Sfrattate due famiglie con bambini che abitavano in due appartamenti al primo piano: «In questi mesi hanno cercato invano una nuova abitaz ... Scrive msn.com

BOLOGNA: SFRATTO VIOLENTO CON CARICHE DI POLIZIA PER FARE SPAZIO A UN B&B DI LUSSO - Violento sfratto in via Michelino 41, Bologna, dove due famiglie con bambini piccoli sono state cacciate di casa a suon di manganelli da parte delle forze di polizia. Come scrive radiondadurto.org

Bologna, sfratto con mazza. Per cacciare una famiglia con minore abbattono il muro e fanno entrare la celere – Il video - Secondo gli attivisti di Plat la ragione sarebbe solo la volontà dei locatori di farne un b&b: perché le rate venivano ... Come scrive msn.com