Sfratto violento a Bologna col muro buttato giù dalla polizia Regione Emilia Romagna si difende dalle accuse

Notizie.virgilio.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Violento sfratto di due famiglie a Bologna, sgombero in via Michelino effettuato dagli agenti in tenuta antisommossa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

sfratto violento a bologna col muro buttato gi249 dalla polizia regione emilia romagna si difende dalle accuse

© Notizie.virgilio.it - Sfratto violento a Bologna col muro buttato giù dalla polizia, Regione Emilia Romagna si difende dalle accuse

Argomenti simili trattati di recente

sfratto violento bologna muroBologna, sfratto con scontri: «Muro buttato giù con una mazza di ferro. Cacciati bimbi e famiglie, al loro posto affitti brevi da 700 euro a notte» - Sfrattate due famiglie con bambini che abitavano in due appartamenti al primo piano: «In questi mesi hanno cercato invano una nuova abitaz ... Scrive msn.com

sfratto violento bologna muroBOLOGNA: SFRATTO VIOLENTO CON CARICHE DI POLIZIA PER FARE SPAZIO A UN B&B DI LUSSO - Violento sfratto in via Michelino 41, Bologna, dove due famiglie con bambini piccoli sono state cacciate di casa a suon di manganelli da parte delle forze di polizia. Come scrive radiondadurto.org

sfratto violento bologna muroBologna, sfratto con mazza. Per cacciare una famiglia con minore abbattono il muro e fanno entrare la celere – Il video - Secondo gli attivisti di Plat la ragione sarebbe solo la volontà dei locatori di farne un b&b: perché le rate venivano ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sfratto Violento Bologna Muro