Sfratto in via Michelino Plat | Porta devastata e muro buttato giù con una mazza di ferro

Repubblica.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli attivisti: “Una famiglia con bambini che ha sempre pagato l’affitto vengono lasciate in mezzo alla strada con la scusa della finta locazione per speculare sul prezzo dell’immobile”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

sfratto via michelino platSfratto con scontri in via Michelino: «Cacciati bimbi e famiglie in regola, al loro posto affitti brevi da 700 euro a notte» - Erano circa le 7 quando l’ufficiale giudiziario e due squadre di forze dell’ordine in tenuta antisommossa sono entrate al civico 41 per sfrattare due famiglie con bambini che abitavano in due appartam ... Riporta corrieredibologna.corriere.it

sfratto via michelino platBOLOGNA: SFRATTO VIOLENTO CON CARICHE DI POLIZIA PER FARE SPAZIO A UN B&B DI LUSSO - Violento sfratto in via Michelino 41, Bologna, dove due famiglie con bambini piccoli sono state cacciate di casa a suon di manganelli da parte delle forze di polizia. Si legge su radiondadurto.org

via Michelino - Due famiglie sfrattate in via Michelino a Bologna, tra scontri con la polizia e barricate degli attivisti di Plat che chiedevano soluzioni abitative alternative. Secondo gazzettadibologna.it

