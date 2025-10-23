Sfratto di famiglie con figli disabili | scontro tra polizia e antagonisti La Regione | ' L' uso di agenti antisommossa non ci appartiene'

Xml2.corriere.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Muro abbattuto con mazze di ferro, tensione a Bologna. Scaduto il contratto, i proprietari volevano utilizzare gli appartamenti per affitti brevi. Assenti al momento dello sfratto gli assistenti sociali per i minori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

sfratto di famiglie con figli disabili scontro tra polizia e antagonisti la regione l uso di agenti antisommossa non ci appartiene

© Xml2.corriere.it - Sfratto di famiglie con figli disabili: scontro tra polizia e antagonisti. La Regione: 'L'uso di agenti antisommossa non ci appartiene'

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sfratto famiglie figli disabiliFamiglie sfrattate a Bologna, polizia sfonda muri, scontri: “Sempre pagato, bimbi senza casa per fare B&B” - Nei due appartamenti che hanno ricevuto il provvedimento di sfratto vivevano due famiglie con figli piccoli. fanpage.it scrive

Padre 91enne e figlio disabile sfrattati a Milano: “L’edificio è stato venduto e ora ci cacciano” - "Nessuno ci affitta una casa e pe le case popolari abbiamo l'Isee troppo alto" ... ilfattoquotidiano.it scrive

"Figli e parenti disabili: le famiglie lasciate sole" - E’ categorico Filippo Diaco, presidente Acli sul nuovo decreto ministeriale. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sfratto Famiglie Figli Disabili