Sfratto di famiglie con figli disabili | scontro tra polizia e antagonisti La Regione | ' L' uso di agenti antisommossa non ci appartiene'

Muro abbattuto con mazze di ferro, tensione a Bologna. Scaduto il contratto, i proprietari volevano utilizzare gli appartamenti per affitti brevi. Assenti al momento dello sfratto gli assistenti sociali per i minori. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sfratto di famiglie con figli disabili: scontro tra polizia e antagonisti. La Regione: 'L'uso di agenti antisommossa non ci appartiene'

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

A Bologna giovedì mattina decine di agenti in assetto antisommossa hanno eseguito uno sfratto forzato in via Michelino. L’operazione ha coinvolto due famiglie con cinque minori, tra cui una bambina autistica. Nonostante le famiglie avessero sempre pagato r - facebook.com Vai su Facebook

Sfratto con scontri in via Michelino: «Cacciati bimbi e famiglie in regola, al loro posto affitti brevi da 700 euro a notte» - X Vai su X

Famiglie sfrattate a Bologna, polizia sfonda muri, scontri: “Sempre pagato, bimbi senza casa per fare B&B” - Nei due appartamenti che hanno ricevuto il provvedimento di sfratto vivevano due famiglie con figli piccoli. fanpage.it scrive

Padre 91enne e figlio disabile sfrattati a Milano: “L’edificio è stato venduto e ora ci cacciano” - "Nessuno ci affitta una casa e pe le case popolari abbiamo l'Isee troppo alto" ... ilfattoquotidiano.it scrive

"Figli e parenti disabili: le famiglie lasciate sole" - E’ categorico Filippo Diaco, presidente Acli sul nuovo decreto ministeriale. ilrestodelcarlino.it scrive