Sfilata gemellaggio e premiazione dei donatori | una giornata di festa per l’Avis

Da sempre attiva sul territorio, Avis si è dimostrata perseverante e dedita ai confronti dei donatori di sangue. Una missione interna, oltre che esterna, che costruisce valori imprescindibili. Valori che verranno celebrati nella 58esima festa sociale, in programma sabato. La giornata si comporrà di diverse fasi, a partire dalla sfilata per le vie del cuore della città, il momento solenne in onore dei donatori con la posa di due corone di alloro, la celebrazione di un nuovo gemellaggio con Parma e la premiazione dei soci donatori che si sono particolarmente distinti per solidarietà. "La Festa sociale – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti – è un appuntamento che rilancia l’orgoglio e il senso di appartenenza ad Avis, una realtà di valore inestimabile che attraverso la raccolta di sangue e plasma è sempre al fianco dei cittadini più bisognosi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

