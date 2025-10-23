Sfida azzurra all’Atp 500 di Vienna | Jannik Sinner contro Flavio Cobolli Dove vedere la partita in tv

Da una parte Jannik Sinner, imbattuto nei derby con i connazionali (16-0), dall’altra Flavio Cobolli che arriva da una vittoria contro il ceco Tomáš Machac e ha davanti il match più importante della carriera, utile per accedere ai quarti di finale del torneo ATP. Una sfida tutta italiana quella in corso al Vienna Open, che Sinner ha vinto nel 2023 scegliendo invece di non competere l’anno scorso. Sinner-Coboldi nel ranking mondiale. Jannik Sinner ha ceduto il posto a Carlos Alcaraz è diventato numero 2 della classifica ATP, ma tutto è ancora da decidere nelle fasi finali del circuito ATP. Ora è a Vienna poi ci sarà Parigi e le Finals di Torino. 🔗 Leggi su Open.online