Sfida alla dispersione | all' istituto Glorioso nasce il corso serale
Nasce all'Istituto "Gian Camillo Glorioso" di Montecorvino Rovella il corso serale per adulti, un'innovativa iniziativa contro la dispersione scolastica che sfida il dimensionamento. Sono circa cinquanta le persone, provenienti da diversi ambiti professionali, che frequentano l'indirizzo tecnico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
