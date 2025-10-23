Settore giovanile Inter nella top 100 globale | ecco il report del CIES

Settore giovanile Inter. Il CIES Football Observatory, l’osservatorio mondiale sul calcio, ha pubblicato il suo nuovo studio sui migliori vivai del pianeta, offrendo una panoramica approfondita sulla capacità dei club di formare talenti destinati al calcio professionistico. L’analisi ha preso in esame 49 campionati in tutto il mondo, valutando i club in base al numero di calciatori cresciuti nel proprio settore giovanile, al livello medio di impiego e alla quantità di minuti giocati dai prodotti del vivaio nelle prime squadre. A dominare la graduatoria è il Benfica, che si conferma un modello a livello internazionale con 93 giocatori formati e un punteggio complessivo di 105 punti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

| SETTORE GIOVANILE Solo referti rosa nel weekend pievigino! ? Gli U17 #regionali di coach Borsato vincono con ampio margine nel match esterno a Mogliano ? Gli U15 #regionali, sempre di coach Borsato, domano Spresiano sfiorando i 100 punti! ? - facebook.com Vai su Facebook

Settore giovanile, Samaden va all'Atalanta. L'Inter ha scelto il sostituto: Tarantino - Aveva già avvertito a inizio marzo i dirigenti dell'Inter che non avrebbe rinnovato il contratto in ... Come scrive gazzetta.it

Inter, il programma del settore giovanile: torna la Primavera, triplo incrocio con il Mantova - Tutte le gare del weekend delle formazioni del vivaio nerazzurro maschile e femminile: date, luoghi e orari degli incontri ... Riporta msn.com

Maradona, Baggio, l'eroismo di Assago: chi è Tarantino, nuovo responsabile dei giovani Inter - Quello che, lo scorso ottobre, con un calcio ha fermato l’aggressore del Carrefour, Andrea Tombolini, il 46enne che ha causato la ... Lo riporta gazzetta.it