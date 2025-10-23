Sette rotte cancellate all' Aeroporto Federalberghi | Enti inadempienti

Salernotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette rotte cancellate e una sola attivata. L'Aeroporto di Salerno segna un "passo indietro" nel suo sviluppo, con solo quattro rotte operative da Novembre a Marzo: Bergamo, Milano Malpensa, Torino e Vienna. È la dura denuncia di Federalberghi Salerno: "Non c’è nulla di fisiologico nel downgrade. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

sette rotte cancellate aeroportoAeroporto Salerno, sette rotte cancellate, Ilardi: passo indietro nello sviluppo - In definitiva, solo quattro rotte operative da Novembre a Marzo (Bergamo, Milano Malpensa, Torino e Vienna) segnano un passo indietro nello sviluppo dello scalo ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sette Rotte Cancellate Aeroporto