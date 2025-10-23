Sette anni di vita in meno per chi è povero | dalla Convention di SOFAD–Farvima l’allarme sulle nuove fratture sanitarie

Chi nasce o vive in condizioni socioeconomiche svantaggiate può vivere fino a 7 anni in meno rispetto al resto della popolazione. È quanto emerge da un recente rapporto della Commissione Europea (2025) sulle disuguaglianze di salute, che segnala anche un incremento della spesa sanitaria “di tasca. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

