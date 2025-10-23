Sette anni di vita in meno per chi è povero | dalla Convention di SOFAD–Farvima l’allarme sulle nuove fratture sanitarie
Chi nasce o vive in condizioni socioeconomiche svantaggiate può vivere fino a 7 anni in meno rispetto al resto della popolazione. È quanto emerge da un recente rapporto della Commissione Europea (2025) sulle disuguaglianze di salute, che segnala anche un incremento della spesa sanitaria “di tasca. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
“Sette anni di vita in meno per chi è povero”: l’allarme sulle nuove fratture sanitarie - CATANIA – Chi nasce o vive in condizioni socioeconomiche svantaggiate può vivere fino a 7 anni in meno rispetto al resto della popolazione. Lo riporta livesicilia.it
'In Campania 3 anni di vita in meno rispetto al Trentino' - Un cittadino campano tende a vivere 3 anni in meno di un trentino. Come scrive ansa.it
La mappa della salute: in Campania 3 anni di vita in meno rispetto al Trentino - L’Indice Meridiano Sanità sulle diseguaglianza che riguardano la salute nel nostro paese: Trento al top e Sicilia ultima. Scrive repubblica.it