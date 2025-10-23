Servizio taxi scuola 2025 2026 per gli studenti delle superiori le graduatorie definitive

Il Comune di Livorno ha pubblicato la graduatoria definitiva per il servizio taxi-scuola per gli studenti delle superiori dell'anno scolastico 20252026. In totale sono state 72 le richieste che sono state accolte per quanto riguarda i quartieri Collinaia e CastellaccioMontenero.

