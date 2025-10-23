Servizio civile Toscana aperto il bando per la presentazione dei progetti | la guida
È aperto il bando per il servizio civile regionale della Toscana attraverso il quale enti iscritti all’albo potranno presentare i propri progetti fino alle 14 di sabato 6 dicembre 2025. Promosso dalla Regione nell’ambito di Giovanisì, consentirà di mettere a disposizione di ragazze e ragazzi fino. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Bando Selezione Servizio Civile Ambientale. Pubblicato il calendario dei colloqui sul sito https://www.associazionedasein.it - facebook.com Vai su Facebook
Servizio Civile, pubblicato il bando regionale; c’è tempo fino al 6 dicembre - L'annuncio lo hanno dato a Firenze il presidente della Regione Eugenio Giani e l'assessora alle politiche sociali Ser ... Come scrive noitv.it
Servizio civile, nuovo bando per oltre 3mila giovani - Finanziato con il Fondo sociale europeo mette a disposizione posti in enti pubblici e privati di tutta la Toscana. Segnala rainews.it
Nuovo bando per il servizio civile regionale della Toscana - Uscito oggi, è rivolto a oltre 500 enti: potranno presentare progetti dalle 10 di giovedì 23 ottobre fino al 6 dicembre ... Lo riporta nove.firenze.it