Servizio civile e domanda concorso PNRR3 docenti | come compilare correttamente la sezione dedicata Pillole di Question Time

Nel question time del 17 ottobre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, rappresentante sindacale della Gilda degli Insegnanti, è stata fornita una guida operativa sulla compilazione della sezione relativa al servizio civile all’interno della domanda di partecipazione ai concorsi. L’attenzione si è concentrata in particolare sulle modalità corrette per dichiarare il servizio civile nazionale o universale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Bando Selezione Servizio Civile Ambientale. Pubblicato il calendario dei colloqui sul sito https://www.associazionedasein.it - facebook.com Vai su Facebook

Concorso docenti PNRR3: titolo di accesso, riserve, altri titoli e preferenze. RISPOSTE AI QUESITI - Concorso PNRR3: la puntata del Question Time del 18 ottobre 2025, ha avuto come ospite Simone Craparo della Gilda degli Insegnanti. Secondo orizzontescuola.it

Concorso PNRR 3, nuova faq sul Servizio civile nazionale/universale - 2939) sono stati banditi i due concorsi docenti PNRR 3: uno si riferisce alla scuola infanzia e primaria, l’altro alla secondaria di pr ... Si legge su tecnicadellascuola.it

Concorso docenti PNRR3: lodevole servizio, CFU integrativi per la classe di concorso, quali “30 CFU scegliere”. RISPOSTE AI QUESITI - Concorso docenti PNRR3: sono due i bandi che il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato lo scorso 10 ottobre, e ... orizzontescuola.it scrive