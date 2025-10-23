Serie D - Girone E | il giudice sportivo Tau Altopascio multato di 500 euro per il derby | Persone non autorizzate davanti agli spogliatoi

Galeotta la presenza di alcuni individui non autorizzati e che è costata un’ ammenda di 500 euro al Tau Altopascio, durante la gara contro il Seravezza, nel derby di domenica scorsa e terminata con il risultato di 2-2. Il provvedimento, presente anhe sul Televideo Rai a pagina 255, quella dedicata al girone "E", ha colto di sorpresa anche lo stesso ambiente amaranto. Durante la partita, infatti, tutto era filato liscio a livello di ordine pubblico. Anzi, tra i tifosi versiliesi, posizionati nello spazio apposito, non è volata una mosca. Tutto nella massima tranquillità, con l’ovvia esultanza ciascuno per i gol della propria squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

